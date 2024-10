Der dänische Pharmariese Novoordisk A/S zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Am 18. Oktober 2024 verzeichnete die Aktie einen leichten Anstieg von 0,18% auf 118,22 USD. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 0,82% liegt die Performance im Jahresvergleich mit einem Plus von 17,17% deutlich im positiven Bereich. Mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 368,8 Milliarden Euro festigt Novoordisk seine Position als eines der wertvollsten Unternehmen Europas.

Solide Finanzkennzahlen unterstreichen Stärke

Die jüngsten Finanzkennzahlen unterstreichen die Stärke des Unternehmens. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,77 und einer für 2024 prognostizierten Dividendenrendite von 1,10% präsentiert sich Novoordisk als attraktive Anlagemöglichkeit im Gesundheitssektor. Das Unternehmen, bekannt für seine Fokussierung auf Diabetes und seltene Krankheiten, scheint gut positioniert, um von [...]

