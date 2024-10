Der norwegische Lachsproduzent Mowi ASA verzeichnet einen positiven Trend an der Börse. Die Aktie stieg am 18. Oktober 2024 um 1,66% auf 18,36 USD und konnte im letzten Monat um 3,79% zulegen. Besonders erfreulich für Anleger ist die Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von 9,78%. Die Handelsbanken (SHB) hat kürzlich ihre Einschätzung für Mowi von "Halten" auf "Kaufen" angehoben, was auf eine attraktive Bewertung der Aktie hindeutet.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Marktkapitalisierung von Mowi ASA beläuft sich derzeit auf 8,8 Milliarden Euro. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,36 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,70 zeigt sich das Unternehmen solide bewertet. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 1,75 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,51 führt [...]

