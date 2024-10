Das unternehmenseigene P2-Plasmaanreicherungssystem von Biognosys ermöglicht die Erstellung von Plasmaproteom-Profilen mit beispielloser Tiefe und hohem Durchsatz, sowohl im Rahmen von Auftragsforschung als auch intern durch Lizenzierung

Durch die Kombination von NULISA-Affinitätsassays und TrueDiscovery ® -Massenspektrometrie-basiertem Plasmaprofiling mit P2-Plasmaanreicherung bietet Biognosys die branchenweit umfassendsten Lösungen für die Plasmaproteomik an

-Massenspektrometrie-basiertem Plasmaprofiling mit P2-Plasmaanreicherung bietet Biognosys die branchenweit umfassendsten Lösungen für die Plasmaproteomik an Spectronaut ® -Workflows für Hochleistungscomputerumgebungen, posttranslationale Modifikationen und Proteinumsatz-Profiling erweitern den Umfang und die Möglichkeiten der DIA-Proteomik

-Workflows für Hochleistungscomputerumgebungen, posttranslationale Modifikationen und Proteinumsatz-Profiling erweitern den Umfang und die Möglichkeiten der DIA-Proteomik SpectroDive 12 bietet eine bahnbrechende Leistung für gezielte Proteomik-Workflows mit neuartigen Funktionen für die In-silico-Panel-Entwicklung, flexible Quantifizierung, verfeinerte Präzision und erhöhte Empfindlichkeit

ZÜRICH, Schweiz und NEWTON, Mass., Oct. 18, 2024bekannt, der vom 20. bis 24. Oktober in Dresden, Deutschland, stattfindet. Das Unternehmen wird mit zwei Vorträgen, acht wissenschaftlichen Postern, einem gesponserten Seminar und zwei Seminarvorträgen mit eingeladenen Referenten wichtige wissenschaftliche und technologische Fortschritte für seine unternehmenseigenen Proteomforschungsdienste und Softwarelösungen vorstellen.

Branchenführende Plasmalösungen für alle Forschungsanforderungen

In einem Vortrag mit dem Titel "High-throughput and deep plasma proteomics allows the classification of cancer types" (Hochdurchsatz- und tiefe Plasmaproteomik ermöglichen die Klassifizierung von Krebstypen) wird Biognosys in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg die Robustheit und Leistungsfähigkeit der Gewinnung von biologischen Erkenntnissen aus Plasmaproben unter Verwendung des unternehmenseigenen P2-Plasmaanreicherungssystems vorstellen. Die P2-Technologie bietet bis zu 7.000 Protein-Identifizierungen und -Quantifizierungen in menschlichem Plasma unter Verwendung des bahnbrechenden Angebots von Biognosys auf der Bruker timsTOF® HT-Plattform und setzt damit neue Maßstäbe für branchenführenden Durchsatz, Tiefe und Erschwinglichkeit. Ein Workflow mit geringerem Durchsatz für ein tiefergehendes biologisches Profiling in kleineren Studien kann bis zu 9.000 Proteine in menschlichem Plasma quantifizieren.

Die P2-Technologie basiert auf einem unternehmenseigenen Single-Well-Workflow mit einem einzigen Partikel, der eine optimierte Oberflächenchemie mit einem neuartigen Puffersystem kombiniert, das die labile Proteinkorona stabilisiert, die sich um die Partikel im Blutplasma bildet. Die P2-Methode erreicht die höchste jemals gemeldete Plasmaanreicherung mit einem 10-fachen Faktor der Anreicherung im Vergleich zu unbehandeltem Plasma auf einer Bruker timsTOF HT-Plattform mit der 4D dia-PASEF-Methode und Datenverarbeitung mit Spectronaut 19. Biognosys vermarktet die Technologie als TrueDiscovery-Auftragsforschungsdienst und stellt sie durch Lizenzierung den Endnutzern von Einrichtungen zur Verfügung, die mit Bruker timsTOF HT oder anderen Hochleistungs-Massenspektrometrie-Plattformen ausgestattet sind.

Mit einem Vortrag mit dem Titel "Complementing Mass Spec analysis with ultra-sensitive fluid biomarker detection using the NULISA platform"am Dienstag, den 22. Oktober, wird Biognosys die kürzlich eingeführten NULISAseq-Multiplex-Panels für ZNS-Erkrankungen und -Entzündungen vorstellen, die jetzt als Forschungsdienstleistung von seinen Laboren in der Schweiz angeboten werden.

Durch die Kombination von NULISA Mid-Plex-Proteomik-Panels mit ultrahoher Empfindlichkeit und TrueDiscovery Massenspektrometrie-basiertem Plasmaprofiling mit P2-Plasmaanreicherung bietet Biognosys die branchenweit umfassendsten Lösungen für Plasmaproteomik an.

"Unser P2-Plasmaanreicherungssystem stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Plasmaproteomik dar und ermöglicht es Forschenden, höchste Abdeckung bei einem Durchsatz zu erreichen, der bisher nur mit affinitätsbasierten Methoden möglich war. Als markierungsfreie Methode ist sie zudem wirtschaftlicher und kann jetzt für große Kohortenstudien eingesetzt werden", so Oliver Rinner, Ph.D., CEO und Gründer von Biognosys. "Unser umfassendes Angebot an unverzerrter TrueDiscovery-Massenspektrometrie mit P2-Plasmaanreicherung und hochempfindlichen NULISA-Multiplex-Assays auf Affinitätsbasis ermöglicht den quantitativsten und umfassendsten Zugriff auf das menschliche Plasmaproteom. Diese Innovationen unterstreichen das Engagement von Biognosys, hochmoderne Lösungen anzubieten, die wissenschaftliche Entdeckungen und die klinische Forschung voranbringen.

Spectronaut 19 erweitert den Umfang und die Möglichkeiten der DIA-Proteomik

In einem Seminar am Mittwoch, den 23. Oktober, werden in zwei Hauptvorträgen neue Anwendungen von Spectronaut 19 vorgestellt. Ben Collins, PhD, von der Queen's University Belfast wird eine neu entwickelte Pipeline für die umfangreiche Analyse von dia-PASEF-Daten mit Spectronaut 19 vorstellen, während Yansheng Liu, PhD, von der Yale School of Medicine eine umfassende Validierung eines verbesserten Multiplex-Workflows zur Bestimmung von proteomweiten Umsatzraten präsentieren wird.

Darüber hinaus wird Biognosys zwei wissenschaftliche Poster präsentieren, die die Anwendungen der Software in der posttranslationalen Modifikationsforschung beleuchten und eine neue, optimierte diagonale PASEF-Erfassungsmethode für Proben mit geringem bis mittlerem Input darlegen.

Einführung von SpectroDive 12 für die gezielte Proteomik

Auf der diesjährigen HUPO wird Biognosys seine neueste Software SpectroDive für gezielte Proteomik vorstellen. Die neue Version bietet eine optimierte Quantifizierung mit KI-generierten Panels, eine flexible Quantifizierung mit mehreren Kalibrierungskurven, eine erhöhte Empfindlichkeit für verbesserte Identifizierungen und eine verfeinerte Präzision mit benutzerdefinierten Kennzeichnungen.

"SpectroDive 12 setzt neue Maßstäbe für gezielte Proteomik-Workflows. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen für die In-silico-Panel-Entwicklung und der verbesserten Empfindlichkeit ermöglicht es den Forschenden eine präzisere und umfassendere Proteinquantifizierung, was letztlich das Tempo der Proteomforschung beschleunigt", kommentierte Biognosys Chief Technology Officer, Lukas Reiter, Ph.D..

Die TrueTarget® LiP-MS-Plattform ermöglicht ein verbessertes Wirkstoffscreening und eine verbesserte Zielidentifizierung

In den Postersessions am Montag, den 21. Oktober, und Dienstag, den 22. Oktober, wird Biognosys die Fortschritte seiner TrueTarget -Plattform für die Identifizierung und Validierung von Wirkstoffzielen vorstellen, die auf der unternehmenseigenen LiP-MS-Technologie (Limited Proteolysis Mass Spectrometry) basiert. Durch die Integration von automatisierter Probenvorbereitung und Kurz-Gradienten-LC-MS eignet sich die LiP-MS-Pipeline von Biognosys für umfangreichere Wirkstoffscreenings. Durch die Bereitstellung von Informationen auf Peptidebene und die Verwendung eines auf maschinellem Lernen basierenden LiP-Scoring-Modells bietet die TrueTarget-Plattform eine Auflösung auf Peptidebene für die Vorhersage potenzieller Wirkstoffbindungsstellen und ermöglicht sowohl eine zielbasierte als auch phänotypische Wirkstoffentdeckung.

Das wissenschaftliche Expertenteam von Biognosys wird am Stand Nr. 7 ausstellen. Darüber hinaus wird Biognosys an den Aktivitäten seines strategischen Partners Bruker teilnehmen und auf dem Lunch-Seminar von Bruker am Dienstag, den 22. Oktober ein umfassendes Ökosystem von Proteomik-Lösungen mit dem Titel "Advancing DIA data processing: pushing the boundaries and tackling current field challenges", um einen vollständigen Überblick über die Teilnahme von Biognosys auf dem HUPO World Congress zu erhalten.

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker.

