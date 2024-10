The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.10.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2024



ISIN Name

XS2068940753 FINNVERA 19/24 MTN REGS

DE000NLB28L1 NORDLB FESTZINSANL.27/19

XS2242747181 ASAHI GROUP 20/24

DE000DD5AMA5 DZ BANK CLN E.9771

US61761JVL06 MORGAN STANLEY 2024

BE0002739192 ATENOR S.A. 20/24 MTN

DE000DD5AV19 DZ BANK CLN E.10061

USK0479SAE83 A.P. MOEL-MAER. 15/25REGS

DE000NLB2QE1 NORDLB FESTZINSANL.44/17

US20030NDZ15 COMCAST 22/25

