Nordic Pharma wird diese Innovation und den Artikel über die entscheidende Studie im Journal of Cataract and Refractive Surgery (JCRS) mit führenden Augenärzten teilen

Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., brachte im April LACRIFILL Canalicular Gel, eine neuartige Therapie für trockene Augen, in den USA auf den Markt und wird die Einführung bei führenden Augenärzten während der AAO 2024 fortsetzen. LACRIFILL Canalicular Gel ist ein vernetztes Hyaluronsäure-Derivat und ist von der FDA zugelassen, um den Tränenabfluss durch den Verschluss des Kanalsystems vorübergehend zu blockieren.

Mit dem LACRIFILL Canalicular Gel können die Augen des Patienten durch ihre eigenen natürlichen Tränen gebadet werden. Es wird für jeden einzelnen Patienten individuell angepasst und sorgt für eine vollständige Füllung des Kanalsystems. Das LACRIFILL Canalicular Gel wird mittels eines einfachen Eingriffs in der Praxis verabreicht, der über einen bestehenden CPT-Code (68761) erstattet wird. Die Wirkung hält sechs Monate an.

"Wir freuen uns, Nordic Pharma auf der AAO zu vertreten", sagte Phil Gioia, President des US-Teams. "Mit Mitgliedern des renommierten US-amerikanischen medizinischen Beirats von Nordic Pharma und unserer kürzlich im JCRS veröffentlichten Studie ist dies der perfekte Rahmen, um zu zeigen, wie LACRIFILL Canalicular Gel, unsere interventionelle Behandlung des trockenen Auges, die Praxis und das Leben verändert."

Die Oktoberausgabe des Journal of Cataract and Refractive Surgery (JCRS) enthält den Artikel "Effectiveness and safety of a novel crosslinked hyaluronate canalicular gel occlusive device for dry eye" (Wirksamkeit und Sicherheit eines neuartigen vernetzten Hyaluronat-Kanalgel-Okklusionsmittels bei trockenen Augen), verfasst von Mark Packer, MD, Richard Lindstrom, MD, Vance Thompson, MD, Jai G. Parekh, MD, MBA, Preeya Gupta, MD, Lisa M. Nijm, MD, JD, Eric Donnenfeld, MD, FACS.

Die im JCRS-Artikel beschriebene klinische Studie zu LACRIFILL Canalicular Gel zeigte, dass die vernetzte Hyaluronsäure (HA) als Tränenwegsverschluss zur Behandlung des trockenen Auges sicher und wirksam ist. Sowohl die Anzeichen als auch die Symptome des trockenen Auges verbesserten sich deutlich. Darüber hinaus wurden Verbesserungen des Schirmer-Scores, des OSDI*, des Corneal Stainings und des TBUT** über einen Zeitraum von 6 Monaten aufrechterhalten. Diese Ergebnisse bestätigten zusammen mit dem Test zum Verschwinden des Farbstoffs, dass der vernetzte HA-Füllstoff sechs Monate lang an Ort und Stelle war. Der vernetzte HA-Füllstoff war sicher, gut verträglich, einfach einzusetzen und nach 6 Monaten leicht zu entfernen.

Dr. Neel R. Desai vom Eye Institute of West Florida sagte: "Nachdem ich gesehen habe, wie einfach und bequem LACRIFILL Canalicular Gel zu verabreichen ist und wie es Patienten mit trockenen Augen (einschließlich mir) sofortige Linderung verschafft, habe ich es in meine Erstbehandlungsprotokolle für die Behandlung des trockenen Auges und die Optimierung der Augenoberfläche vor refraktiven Kataraktoperationen aufgenommen."

AAO-Teilnehmer sind eingeladen, am Samstag, den 19.Oktober um 14:00 Uhr am Stand Nr. 4062 vorbeizuschauen, um an der Diskussion zum Thema Dry Eye Disease: LACRIFILL® and Reimbursement und der Fragerunde unter der Leitung von Kevin J. Corcoran, COE, FNAO, Principal of Corcoran Corcoran, teilzunehmen. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, am Stand Bestellungen aufzugeben.

Nordic Pharma ist stolz darauf, der Hauptsponsor der Preisverleihung und des Networking-Empfangs der Women In Ophthalmology (WIO) auf der AAO zu sein. "Die Unterstützung von Nordic Pharma bei der Ehrung herausragender Frauen in der Augenheilkunde spiegelt ihr Engagement wider, einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit der Patienten und der behandelnden Ärzte zu nehmen", sagte Lisa M. Nijm, MD, JD, von Warrenville Eyecare Lasik.

Weitere Informationen über LACRIFILL Canalicular Gel und Bestellinformationen finden Sie unter lacrifill.com.

*OSDI Ocular Surface Disease Index (Index für Erkrankungen der Augenoberfläche)

**TBUT Tear breakup time (Zeit bis zum Zerreißender Träne)

Über die Nordic Group B.V.

Die Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und Akquisitionen erreicht, um ein Fundament in den Bereichen Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit zu schaffen. Die Nordic Group ist in ganz Europa tief verwurzelt und hat in jüngster Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb Europas expandiert.

Das Unternehmen ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die drei unterschiedliche, aber komplementäre Unternehmen vereint, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Verabreichungstechnologien anbieten.

Über Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241017425075/de/

Contacts:

Nordic Pharma, Inc.

Kate Popova

Project Contracts Manager

Telefonnummer: 610-285-1699

ekaterina.popova@nordicpharma.com

Gail Feerrar

Director Sales and Marketing

Telefonnummer: 610-285-7152

gail.feerrar@nordicpharma.com