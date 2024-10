NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 93 Franken belassen. Vieles von dem, was er sich vom Kapitalmarkttag am 19. November als mögliche Kurstreiber erhofft habe, sei in den Kommentaren des Managements anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal deutlich geworden, begründete Analyst James Edwardes Jones sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was ihn an den Äußerungen am stärksten beeindruckt habe, war, dass sie Sinn machen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 17:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 00:45 / EDT



ISIN: CH0038863350

