Olten (ots) -Das Textilmaschinenbau-Unternehmen Rieter hat erneut Stellenstreichungen angekündigt, wobei über 10 % der Belegschaft in der Schweiz betroffen sind. Angestellte Schweiz fordert das Management auf, nachhaltig soziale Verantwortung zu übernehmen und die Vorschläge der Belegschaft ernsthaft zu prüfen.Das Textilmaschinenbau-Unternehmen Rieter hat bekannt gegeben, erneut Stellen abzubauen. Von den aktuellen Massnahmen sind mehr als 10 % der Belegschaft in der Schweiz betroffen, was den bisherigen Kurs der Personalreduktion fortsetzt. Der Schweizer Hersteller von Textilmaschinen hat in den letzten fünf Jahren bereits mehrere Phasen von Entlassungen und Umstrukturierungen hinter sich.Der Personalverband Angestellte Schweiz erwartet vom Management von Rieter umfassend soziale Verantwortung zu übernehmen und sicherzustellen, dass alle Entscheidungen mit grösstmöglicher Rücksicht auf die betroffenen Mitarbeitenden umgesetzt werden.Im Weiteren fordert Angestellte Schweiz, dass den Vorschlägen der Arbeitnehmervertretung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird und alle möglichen Alternativen zu den geplanten Entlassungen gründlich geprüft werden. Die negativen Auswirkungen auf die Belegschaft sind zu minimieren und der verbleibende Personalbestand nachhaltig zu halten.