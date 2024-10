Bochum (ots) -Anlässlich des heutigen Welt-Menopause-Tages setzen die VIACTIV Krankenkasse und die MEDICE Health Family ein starkes Zeichen für die Verbesserung der Versorgung von Frauen in den Wechseljahren: Im Rahmen der Kooperation beider Unternehmen können die Versicherten der VIACTIV nun die Präventionskurse der femfeel App als Teil ihrer Versicherungsleistung nutzen.Bis 2030 werden weltweit rund 1 Milliarde Frauen in den Wechseljahren sein, von denen etwa zwei Drittel unter Beschwerden leiden, die bis zu 15 Jahre anhalten können. Über 30 verschiedene Symptome können im Zusammenhang mit den Wechseljahren auftreten und das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen."Mit der femfeel App können Frauen ein digitales Begleitangebot nutzen, welches ihnen hilft, ihr Wohlbefinden in den Wechseljahren zu steigern und so aktiver und damit auch gesünder durch diese Lebensphase zu gehen", erklärt Dr. Simone Kunz, Vorständin der VIACTIV Krankenkasse.Herzstück der femfeel App ist der zertifizierte Präventionskurs "Progressive Muskelentspannung für die Wechseljahre mit der femfeel App". Progressive Muskelentspannung ist eine Technik, die nachweislich Symptome wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen lindern kann. Im Zuge des Präventionskurses werden Frauen über einen Zeitraum von acht Wochen durch kurze, leicht integrierbare 10-minütige Einheiten begleitet. Ziel ist es, eine neue Gewohnheit zu etablieren und dadurch das Wohlbefinden nachhaltig zu steigern. Im Zuge der Kooperation werden VIACTIV Versicherte den Präventionskurs aus der femfeel App nun als Teil ihrer Versicherungsleistung nutzen können."Unser Ziel ist es, das Bewusstsein zu schärfen: Frauen sollten nicht unter den Beschwerden der Wechseljahre leiden müssen. Gemeinsam mit der VIACTIV Krankenkasse wollen wir Frauen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.", so Dr. med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin der MEDICE.Mit der Erweiterung ihres digitalen Angebots setzt die VIACTIV Krankenkasse ein klares Zeichen für mehr Unterstützung und Gesundheitsprävention im Bereich Frauengesundheit.Pressekontakt:Tobias DunkelPressesprechertobias.dunkel@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/5889450