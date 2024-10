Zum Wochenausklang zeichnen sich leichte Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX wird am heutigen Freitag nach seinem Rekordhoch von fast 19.675 Punkten am Vortag leicht schwächer erwartet. Vorbörslich zeichnet sich ein Minus von 0,3 Prozent auf 19.521 Punkte ab. Folgende Themen könnten die Kurse am Freitag beeinflussen:1. Durchwachsene Kursentwicklungen an der Wall StreetDie US-Aktienmärkte ...

