© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Das Münchner Flugtaxi-Start-up Lilium steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Jetzt hat der Bund weiteren Hilfen eine Absage erteilt.Flugtaxis gelten zumindest einigen Experten als "das nächste große Ding" in der Mobilitätsbranche. Vor allem in stark verdichteten Innenstadträumen, so die Hoffnungen, können (autonome) Passagierdrohnen Verkehrswege entlasten und Reisezeiten erheblich verkürzen. Noch steckt die Branche aber in den Kinderschuhen, wie auch der Fall des Münchner Start-ups Lilium zeigt. 430 Millionen US-Dollar Cash verbrannt - in nur einem Jahr! Das arbeitet an größeren Luftfahrzeugen und hat ein batteriebetriebenes VTOL-Kleinflugzeug entwickelt. Darunter versteht man Flugzeuge, …