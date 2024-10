Nach Darstellung von SMC-Research habe ARI Motors Industries SE für das erste Halbjahr ein kräftiges Umsatzwachstum von 60 Prozent gemeldet und darüber hinaus über den Abschluss einiger sehr vielversprechender Rahmenverträge berichtet. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, erwartet die Fortsetzung des steilen Wachstums und konstatiert für die Aktie eine deutliche Unterbewertung.

ARI Motors habe laut SMC-Research für die erste Jahreshälfte ein kräftiges Umsatzwachstum von 60 Prozent auf 3,1 Mio. Euro gemeldet. Leider habe das noch nicht in ein entsprechendes Ergebniswachstum umgemünzt werden können, weil der Materialaufwand fast doppelt so stark zugelegt habe. Das Unternehmen begründe dies mit einer stichtagsbezogenen buchhalterischen Besonderheit und führe an, dass sich die Materialaufwandsquote bereits zwei Monate später, also per Ende August, deutlich normalisiert habe.

Noch nicht in den Halbjahreszahlen enthalten seien sind laut SMC-Research drei vielversprechende Abschlüsse, über die ARI Ende September berichtet habe. Unter anderem habe mit dem international aktiven Gebäudedienstleister APLEONA ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden können, darüber hinaus sei ein Beschaffungsdienstleister für den Medizin- und Pflegebereich als Kunde gewonnen worden.

Insgesamt beziffere das Unternehmen den Auftragsbestand per Ende September auf 4,3 Mio. Euro, habe aber mit Verweis auf die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Umsatzwirksamkeit der Aufträge die bisherige Prognose (Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich) nicht bestätigt.

Die Analysten sehen ihre Schätzungen (Umsatz von 8,4 Mio. Euro und EBIT von 0,8 Mio. Euro) weiter als gut erreichbar an und lassen sie unverändert. Auch die Wachstumsannahmen für die nächsten Jahre haben sie gleich gelassen, obwohl die jüngst gemeldeten Rahmenverträge auch deutlich stärkere Zuwächse als die von ihnen unterstellten 50 Prozent für 2025 möglich erscheinen lassen. Aus Vorsichtsüberlegungen lassen sie dieses Potenzial aber noch unberücksichtigt.

Dennoch liege das von den Analysten ermittelte, unveränderte Kursziel mit 1,80 Euro beim Vielfachen des aktuellen Kurses und zeige eine gravierende Unterbewertung an. Die gesamte Marktkapitalisierung liege nur geringfügig über dem Halbjahresumsatz, und das bei einem stark wachsenden und profitablen Unternehmen. Auch sei ARI weitgehend frei von Bankverbindlichkeiten und werde derzeit hauptsächlich durch Nachrangdarlehen der Gesellschafter finanziert, was deren Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens unterstreiche.

Ihres Erachtens überwiegen derzeit die Chancen klar die Risiken, weswegen die Analysten das Urteil "Speculative Buy" bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.10.2024 um 8:55 Uhr)

