Laufende Fusionskontrollverfahren: Gottfried Schultz B.V. & Co. KG, Düsseldorf; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Autohaus Nouvertné Am Schlagbaum GmbH & Co. KG und Autohaus Nouvertné Am Wasserturm GmbH & Co. KG (jeweils Solingen)