DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Wirtschaft schwächt sich im 3Q weniger stark als erwartet ab

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im dritten Quartal verlangsamt und lag unter dem von Peking angestrebten Jahreswachstum, übertraf aber die Markterwartungen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lag damit unter der Wachstumsrate von 4,7 Prozent im zweiten Quartal, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Das Ergebnis übertraf aber die Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 4,5 Prozent. In den ersten drei Quartalen des Jahres wuchs die chinesische Wirtschaft um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist damit auf Kurs, das Jahr am unteren Ende des offiziellen Wachstumsziels der Regierung von "etwa 5 Prozent" zu beenden.

Chinas Großbanken senken Einlagenzinsen erneut

Chinas größte Geschäftsbanken haben ihre Einlagenzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Schritt könnte dazu beitragen, den Druck auf die Gewinne der Kreditgeber zu verringern, nachdem die Regierung Hypotheken- und Kreditzinsen gesenkt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank Corp. sowie weitere große Banken senkten die Zinsen für Einlagen mit ein-, zwei-, drei- und fünfjähriger Laufzeit um 0,25 Prozentpunkte. Dies geht aus ihren jeweiligen Websites hervor.

Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland 6,8% unter Vj

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland hat im August erneut stark abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde der Bau von 18.300 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,8 Prozent weniger als im August 2023. Im Zeitraum von Januar bis August wurde der Bau von 141.900 Wohnungen genehmigt, 19,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

CHINA

Einzelhandelsumsatz Sep +0,39% gg Vormonat

Einzelhandelsumsatz Sep +3,2% gg Vorjahr

Industrieproduktion Sep +5,4% (PROG: +4,7%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Sep +0,59% gg Vormonat

GROßBRITANNIEN

Einzelhandelsumsatz Sep +0,3% gg Vm; +3,9% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Sep PROG: -0,5% gg Vm; +3,2% gg Vj

Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Sep +0,3% gg Vm; +4,0% gg Vj

JAPAN

Kernverbraucherpreise Sep +2,4% (PROG: +2,3%) gg Vj

Verbraucherpreise Sep +2,5% gg Vj

Verbraucherpreise Sep -0,3% gg Vm

SCHWEDEN

Sep Arbeitslosenzahl 468.000

Sep Arbeitslosenquote 8,2%

Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,9%

