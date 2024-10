Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Oktobersitzung wie erwartet ihre Leitzinsen gesenkt, so die Analysten der Nord LB.Mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr und der zweiten in Folge hätten die Währungshüter ihre Geldpolitik weiter gelockert und zugleich das Lockerungstempo etwas erhöht. Der maßgebliche Einlagefazilitätensatz sei um 25 Basispunkte auf 3,25% gesenkt worden, im gleichen Ausmaß hätten sie den Hauptrefinanzierungssatz sowie den Spitzenrefinanzierungssatz gesenkt. Die Entscheidung bei der Sitzung am 17. Oktober 2024 in Slowenien sei nach Angaben von EZB-Präsidentin Lagarde einstimmig gefallen. ...

