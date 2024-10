Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 17. Oktober 2024 wie erwartet die Zinsen gesenkt, so Nicolas Forest, CIO bei Candriam.Infolgedessen seien die europäischen Aktien gestiegen, und die kurzfristigen Zinsen seien gefallen, getrieben durch Abwärtsrisiken bei Wachstum und Inflation. Diese Maßnahmen zur Disinflation würden auch den Lockerungszyklus in Großbritannien und den USA unterstützen. Die EZB halte weiterhin an ihrem datenbasierten Ansatz fest und gebe keine Hinweise auf weitere Zinssenkungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...