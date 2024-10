EQS-Media / 18.10.2024 / 09:52 CET/CEST



Reykjavik, Iceland - Die isländische Marke Icewear bringt im Herbst 2024 ihre revolutionäre Black Sheep Kollektion auf den deutschen Markt. Die Einführung der mit isländischer Wolle gefüllten Bekleidung fällt mit dem jährlichen isländischen Schaffest "réttir" zusammen, einem kulturellen Ereignis, das die Essenz des Erbes von Icewear widerspiegelt. Die Markteinführung ist auch eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach einer besseren Nutzung von Materialien, während gleichzeitig die Qualitäts- und Leistungsanforderungen der Outdoor-Nutzer erfüllt werden. Wie seit Jahrtausenden treiben die isländischen Schafzüchter auch in diesem Herbst ihre Schafe nach einem Sommer auf den Hochlandweiden zusammen. Mitte September werden die Schafe für den Winter auf die Höfe zurückgebracht. Diese Tradition, "réttir" genannt, symbolisiert die dauerhafte Verbindung zwischen Island und seinen rund 800.000 Schafen. Ja, auf der Insel gibt es mehr Schafe als Einwohner! Die Black Sheep Kollektion - und die Wollfüllung von Icewear Bis zur Einführung der mit Wolle gefüllten Outdoor-Bekleidung von Icewear wurde Wolle traditionell gestrickt, gewebt oder gehäkelt. Icewear arbeitete mit lokalen Produktionspartnern zusammen, um eine neue Art der Wollverwendung zu entwickeln. Die bahnbrechende Wollisolierung sollte aus "Restwolle" hergestellt werden, die bei der Garnproduktion anfällt und bis dahin verschwendet wurde. Das Ergebnis war die Wollisolierung, die heute in der Black Sheep-Kollektion verwendet wird und ist das Produkt umweltfreundlicher und nachhaltiger und gibt den isländischen Schafzüchtern mehr zurück als je zuvor. Einzigartige Eigenschaften der isländischen Wolle Das Schaf wurde im 9. Jahrhundert nach Island gebracht. Nach mehr als 1.000 Jahren isolierter Haltung ist ihre Wolle heute einzigartig. Aufgrund der rauen klimatischen Bedingungen haben isländische Schafe zwei Wollschichten: Tog (grobe, lange Fasern, wasserabweisend) und Thél (weichere, kurze Fasern, hervorragende Isolierung). Diese Kombination macht isländische Wolle von Natur aus warm, aber auch atmungsaktiv, wasserabweisend, antibakteriell und strapazierfähig. Black Sheep Kollektion für den deutschen Markt Der deutsche Markt ist bekannt für seinen aktiven Outdoor-Lifestyle. Mit kalten Wintern und einer ausgeprägten Wintersportkultur in den malerischen Bergen aber auch dem oftmals kargen und ruhigen Norden erfüllt die Black Sheep-Kollektion von Icewear die Bedürfnisse der Outdoor-Enthusiasten auf dem deutschen Markt, die nach leistungsstarker Outdoor-Bekleidung suchen, die leicht, antibakteriell und temperaturregulierend ist. Die Black Sheep Kollektion umfasst mit Wolle gefütterte Winterjacken, Westen und Hosen. Über Icewear Seit über 50 Jahren steht Icewear für Qualität und Nachhaltigkeit bei Woll- und Outdoorbekleidung. Mit dem Durchbruch seiner nachhaltigen und umweltfreundlichen Wollfüllung, die auch mit dem OEKO-TEX 100 Zertifikat ausgezeichnet wurde, hat sich Icewear eine führende Position in der Branche erarbeitet. Dies bestätigt, dass das Produkt frei von Schadstoffen ist und den höchsten Standards in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung entspricht. Wie jedes Jahr nimmt Icewear auch in diesem Jahr wieder an der Rettir teil und setzt damit sein Engagement für die Entwicklung moderner Bekleidung für die isländische Bevölkerung und darüber hinaus fort. Die Einführung auf dem deutschen Markt ist der jüngste Schritt, die einzigartigen Vorzüge isländischer Wolle Outdoor-Enthusiasten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Weitere Informationen über die Black Sheep-Kollektion von Icewear und Bekleidung aus isländischer Wolle finden Sie unter https://www.icewear.is/wool-insulation . Kontakt: Robert van Spanje robert@icewear.is

