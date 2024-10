Am Donnerstag konnte sich die Aktie von Bavarian Nordic von den jüngsten Korrekturtiefs wieder deutlicher nach oben absetzen. Am Freitag verzeichnet der europäische Impfstoff-Wert weitere Zugewinne. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der AKTIONÄR-Depotwert nun in einer enorm spannenden Ausgangslage.Denn das Papier konnte die 100-Tage-Linie zuletzt nachhaltig verteidigen und oberhalb der Trendlinie wieder nach oben drehen. Nun rückt der seit August bestehende Abwärtstrend ins Visier der Bullen ...

