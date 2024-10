"Der Aktionärsbrief"

Die Aktie des Anbieters von Maschinen und Anlagen für die Halbleiterindustrie gibt heute rund 8 % nach. Auslöser war eine Herabstufung durch das Brokerhaus Stifel. Die Analysten senkten ihre Einschätzung von "Buy" auf "Hold" und reduzierten das Kursziel von 70 € auf 60 €. Begründet wurde die Herabstufung mit dem überraschend schwachen Ausblick von ASML für das nächste Jahr, was das Fotomaskengeschäft von SÜSS beeinträchtigen würde. ASML ist eine Art Frühindikator für die Halbleiterindustrie. Die unerwartet schwache Prognose der Niederländer hatte in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Aktien der Halbleiter-Zulieferunternehmen mit nach unten gezogen.Stifel argumentiert weiter, dass das Fotomasken-Segment das profitabelste Segment von Süss über den Zyklus hinweg sei und die Auswirkungen auf die Margen hier überproportional auf Konzernebene zu spüren seien. Stifel geht davon aus, dass sich die Aktie in einer bestimmten Bandbreite bewegen werde, bis die Anleger eine bessere Sicht auf das Jahr 2025 hätten.Beim Blick auf den Chart deutet sich nun ein mögliches Doppeltop bei rund 70 € an. Zunächst ist also Vorsicht bei Süss Microtec angesagt, wie auch in der Halbleiterbranche generell.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.