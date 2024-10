Cloudflare erweitert seine Präsenz in der EMEA-Region durch neuen Geschäftsbetrieb in Lissabon, Portugal

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud, gab heute die Eröffnung eines neuen Hauptsitzes und technischen Zentrums in Lissabon, Portugal, bekannt, um seine wachsenden EMEA-Aktivitäten und Niederlassungen in London, Paris, München und Dubai zu unterstützen. Portugal repräsentiert bereits ein wachsendes Cloudflare-Team.

Das Netzwerk von Cloudflare umspannt derzeit 58 Städte in Europa, einschließlich Lissabon, Portugal, das 2016 angekündigt wurde. Cloudflare gab seine erste Niederlassung in Lissabon im Jahr 2019 bekannt. Seit der Gründung einer Niederlassung in der Region ist das Unternehmen von 14 auf mehr als 350 Mitarbeiter in Portugal angewachsen. Cloudflare plant, seine Präsenz in Lissabon in den kommenden Jahren deutlich auszubauen.

Cloudflare feierte die offizielle Eröffnung seines neuen Büros mit einer feierlichen Banddurchtrennung, gefolgt von einem Empfang, an dem Portugals Wirtschaftsminister Pedro Reis sowie weitere portugiesische Beamte teilnahmen. Auch hochrangige Führungskräfte von Cloudflare waren anwesend, darunter der Mitbegründer und CEO Matthew Prince sowie John Graham-Cumming, CTO und Leiter des Büros in Lissabon, das er im Juli 2019 eröffnet hatte.

"Portugal wird in den nächsten Jahren eine Rolle in der aufkommenden Geowirtschaft spielen. Wir investieren massiv in strategische Infrastruktur, Energie, Innovation sowie Forschung und Entwicklung. Und wir wollen uns weiterentwickeln und neue Talente anziehen. Wir freuen uns sehr, dass Cloudflare sich weiterhin Portugal gegenüber verpflichtet. Cloudflare teilt viele unserer Werte und wir sehen das Unternehmen nicht nur als Partner in diesen Werten, sondern als Teil unserer Zukunft", sagt Pedro Reis, Wirtschaftsminister von Portugal.

"Cloudflare hat in den letzten acht Jahren in Portugal investiert, und das Land ist nach wie vor ein gut vernetzter internationaler Knotenpunkt und ein lebendiges Tech-Ökosystem. Es ist die Heimat eines beeindruckenden Talentpools und unterstützender Regierungsinitiativen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben ein großartiges Team in Portugal angezogen, und Lissabons lebendiger Charme und Inklusivität haben einige unserer globalen Teammitglieder dazu bewogen, die Stadt auch ihr Zuhause zu nennen."

Im Zuge des weltweiten Ausbaus seines Netzwerks plant Cloudflare eine weitere Expansion in der Region. Das Netzwerk von Cloudflare unterstützt bereits Millionen von Internetpräsenzen darunter eine beträchtliche Anzahl von Kunden in der EMEA-Region und in Portugal, wie Allianz, Banco de Portugal, Carrefour, Clever Advertising, DHL, Doctolib, L'Oréal, TAP Air Portugal, Porsche Informatik und der portugiesische Fußballverband. Zu den weiteren namhaften Kunden gehören Roche, Sage, WA Technology und Zalando. Cloudflare wird weiterhin eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsame Kunden zu unterstützen und das weitere Wachstum in der Region voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

