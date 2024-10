© Foto: Mark Peterson/POOL Redux Pictures/AP/dpa



Die Finanzmärkte reagieren wieder, da der US-Wahlkampf an Dynamik gewinnt. Ein knappes Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris sorgt für Bewegung.Während der mexikanische Peso und Staatsanleihen nachgeben, erinnern die aktuellen Marktbewegungen an die sogenannten Trump-Trades von Anfang des Jahres. Damals erholten sich die Märkte kurzfristig, als Trump kurzzeitig Präsident Biden überholte. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage zeigt Harris mit 45 zu 42 Prozent knapp vor Trump, während Trump die Führung auf Online-Prognosemärkten wie Predictit und Polymarket übernommen hat. Dass sich Trumps Aufholjagd in diesen Tagen auch in den Märkten widerspiegelt, davon ist auch Stan Druckenmiller überzeugt. …