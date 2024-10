Weder Ethereum noch Solana: Diese fünf Krypto-Projekte wachsen am stärksten

Immer wieder trauen Analysten und Krypto-Fans natürlich Ethereum und Solana das stärkste Wachstum innerhalb des Ökosystems zu. Nicht umsonst dürften sich diese Kryptowährungen schließlich in der Top 5 des Markts befinden. ETH und SOL sind Basis-Investments im Jahr 2024. Doch überdurchschnittliches Wachstum gibt es mitunter im geringer kapitalisierten Marktsegment. Welche fünf Krypto-Projekte wachsen aktuell stärker als Ethereum und Solana?

Top 5 Coins nach Wachstum

Die Metrik von Santiment misst die Anzahl neu erstellter Adressen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Dieser Indikator zeigt, wie stark das Netzwerk eines Projekts wächst und gibt Einblicke in die zunehmende Nutzung und das Interesse an der jeweiligen Blockchain. Historisch gesehen haben Projekte, die ein kontinuierliches Wachstum bei der Erstellung neuer Adressen verzeichnen, eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Kurswachstum. Ein wachsendes Netzwerk deutet auf verstärkte Adoption und Nachfrage hin, was positive Preisbewegungen begünstigen kann. Doch welche Projekte sehen die Analysten von Santiment aktuell vorne?

Aave (auf Optimism, $AAVE)

Aave ist ein führendes dezentrales Finanzprotokoll. Dieses hat in dieser Woche auf der Layer-2-Lösung Optimism ein starkes Wachstum verzeichnet. Aave ermöglicht es Nutzern, Krypto-Assets zu verleihen und auszuleihen. Durch den Einsatz von Optimism profitieren die Nutzer von schnelleren und günstigeren Transaktionen, was die Attraktivität des Protokolls deutlich steigert. Diese Expansion auf Optimism zeigt die wachsende Bedeutung von Layer-2-Lösungen für die Skalierbarkeit von DeFi-Anwendungen.

KuCoin Token ($KCS)

KuCoin ist eine der führenden Krypto-Börsen. Auch hier gab es einen deutlichen Anstieg bei der Erstellung neuer Wallets verzeichnet. Der KuCoin Token (KCS) dient als nativer Token der Plattform und bietet Nutzern Vorteile wie niedrigere Handelsgebühren und Belohnungen. Mit der Expansion des KuCoin-Ökosystems und der Einführung neuer Funktionen hat sich das Netzwerk in den vergangenen Jahren stark erweitert.

Ethena Labs ($ENA)

Ethena Labs ist eine innovative dezentrale Stablecoin-Plattform, die in letzter Zeit ein beachtliches Netzwerk-Wachstum verzeichnet hat. Ihr Ziel ist es, eine skalierbare und stabile Kryptowährung bereitzustellen, die durch reale Vermögenswerte gedeckt ist. Damit spricht Ethena Labs sowohl institutionelle als auch private Investoren an. Das Wachstum neuer Adressen zeigt, dass immer mehr Nutzer an die Vision einer stabilen und sicheren dezentralen Stablecoin glauben und Teil der Plattform werden. Bei USDe handelt es sich um einen synthetischen US-Dollar, der auch als Internet-Money bezeichnet wird.

Puffer Finance ($PUFETH)

Puffer Finance ist derweil ein Projekt, das sich auf die Sicherheit von DeFi-Protokollen konzentriert. Auch hier gab es laut Santiment einen deutlichen Anstieg der Netzwerknutzung erlebt. Puffer Finance bietet Lösungen zur Absicherung von DeFi-Transaktionen, insbesondere durch den Einsatz von Smart Contracts, die das Risiko für Nutzer reduzieren.

AIOZ Network ($AIOZ)

AIOZ Network hat sich durch die Bereitstellung einer dezentralen Content-Delivery-Plattform einen Namen gemacht. Es zielt darauf ab, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Inhalte im Internet verbreitet werden, indem es Blockchain-Technologie einsetzt, um die Kosten für die Bereitstellung von Inhalten zu senken und gleichzeitig eine höhere Effizienz zu gewährleisten. Das Netzwerk verzeichnet derzeit einen Anstieg neuer Adressen, was zeigt, dass die Idee, das traditionelle Content-Delivery-System zu dezentralisieren, bei Nutzern auf positive Resonanz stößt.

Krypto-Tipp: Massives Wachstum bei PEPU - 20 Mio. $ für neue Layer-2

Wenn Anleger starkes Wachstum interessant finden, könnte sich auch ein Blick auf den folgenden Krypto-Presale lohnen. Denn hier gab es in wenigen Monaten über 20 Millionen US-Dollar Raising Capital, womit PEPU eine der besten Presales in der aktuellen Marktphase ist. Pepe Unchained ($PEPU) hat in seinem Presale also eine Summe von über 20 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit erneut das Vertrauen der Investoren in das Projekt unter Beweis gestellt. Innerhalb einer Woche stieg der gesammelte Betrag von 18 Millionen auf 20,1 Millionen US-Dollar an.

Pepe Unchained verfolgt das Ziel, eine innovative Layer-2-Lösung für Meme-Coins zu entwickeln, um effizientere und kostengünstigere Transaktionen zu ermöglichen. Diese Technologie soll die bestehenden Skalierungsprobleme von Ethereum, insbesondere für Meme-Coins, adressieren.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein besonderes Merkmal von Pepe Unchained ist der Fokus auf die Bereitstellung von Entwicklerzuschüssen. Seit kurzem können Entwickler ihre Projekte einreichen, um Zuschüsse für innovative Anwendungen zu erhalten, die auf der Layer-2-Technologie basieren. Dies soll nicht nur die Weiterentwicklung des Projekts fördern, sondern auch ein starkes Ökosystem schaffen. Ein weiteres Highlight ist das neu eingeführte Portal auf der Website, über das Nutzer alle Funktionen der Layer-2-Plattform testen können. Bei PEPU wird es eine DEX geben, einen Blockchain-Explorer oder auch Bridges zu anderen Netzwerken.

Das Wachstumspotenzial von Pepe Unchained zeigt sich nicht nur im Presale, sondern auch in der zunehmenden Anzahl an gestaketen Token. Bereits 15 Millionen US-Dollar an $PEPU wurden von frühen Investoren gestaket. Diese gestaketen Token könnten die Liquidität beim DEX-Launch verknappen, was das Interesse an $PEPU weiter befeuern dürfte.

Wer in PEPU investieren möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT, BNB gegen PEPU tauschen. Zugleich ist das Staking für eine Rendite von über 100 Prozent APY möglich.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.