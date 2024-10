Leverkusen (ots) -Übernächstes Wochenende ist es wieder soweit: Die Uhren werden auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. Das kann den Schlafrhythmus ganz schön aus dem Takt bringen. Was tun gegen den Mini-Jetlag?Zum Winter hin werden die Uhren auch in diesem Jahr wieder umgestellt: Um 3 Uhr nachts zurück auf 2 Uhr. Während sich manche Menschen einfach auf eine "geschenkte" Stunde Schlaf freuen, gruseln sich andere schon vor der bloßen Vorstellung, dass der Biorhythmus durcheinander gewürfelt wird. Der menschliche Organismus muss sich in den ersten acht Tagen nach der Zeitumstellung umgewöhnen. "In dieser Zeit klagen viele Menschen über innere Unruhe und Gereiztheit, Kopfschmerzen sowie schlechte Konzentrationsfähigkeit", erklärt Dr. Imke Schmitz-Losem, Beratungsärztin der Pronova BKK. Aber auch Jetlag-artige Schlafstörungen, ähnlich wie bei Reisen in ferne Länder, seien keine Seltenheit. Dabei kann schlechter Schlaf zum echten Energieräuber werden und Stress für die Gesundheit bedeuten.So klappt die Umstellung leichterDie Ärztin gibt Tipps, wie man den Mini-Jetlag am besten auffängt: "Gerade für Familien mit kleinen Kindern kann es sinnvoll sein, die Zeitumstellung bewusster anzugehen. In der Woche davor kann man beispielsweise anfangen, die Kinder sukzessive jeden Abend 10 Minuten später ins Bett zu bringen und den Tag dann entsprechend auch etwas später zu beginnen." Mit Schulkindern oder festen Arbeitszeiten funktioniert das leider nicht. Hier empfiehlt Schmitz-Losem einen harten Schnitt: "Am Samstagabend vor der Zeitumstellung am besten konsequent eine Stunde später ins Bett und direkt alle Uhren im Haus umstellen. Am Sonntag dann möglichst länger schlafen und sich direkt auch mit täglichen Routinen wie etwa den Mahlzeiten nach der Winterzeit richten".Das Zimmer zu verdunkeln, kann beim Einschlafen helfen. Helligkeit am Morgen hilft beim Aufwachen. Geräte wie Smartphones, Tablets, Fernseher oder Computer sollten ein paar Stunden vor dem Schlafengehen gemieden werden. Sie strahlen blaues Licht aus, das das Gehirn aktiviert und das Einschlafen beeinträchtigen kann.Guter Schlaf ist wichtigSchlafen ist essenziell für unsere Gesundheit und Lebensfreude. Wer auch unabhängig von der Zeitumstellung nachts wach liegt und Schlafprobleme hat oder in Schichten arbeitet, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Tipps fürs Ein- und Durchschlafen sowie unter anderem eine kostenlose Ratgeberbroschüre zum Herunterladen gibt es unter pronovabkk.de/gesunder-schlaf.Pressekontakt:Maria Boddezpresse@pronovabkk.deMobil 01732094310Telefon 0214 32296-1256Postanschrift:67082 LudwigshafenHausanschrift:Horst-Henning-Platz 151373 Leverkusenpronovabkk.deOriginal-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/5889675