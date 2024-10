Linz (www.anleihencheck.de) - Mit gestrigem Tag hat die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während die Zinsen im Juli konstant geblieben seien, sei dies nach Einleitung der Zinswende im Juni, und dem Senkungsschritt im September der zweite in Folge gewesen. Als Gründe hierfür seien der nachlassende Inflationsdruck und eine drohende Wirtschaftskrise im Euro-Raum anzuführen. Welche weiteren Schritte geplant seien, habe EZB-Präsidentin Lagarde noch offen gehalten. Auch weiterhin werde Daten basiert von Sitzung zu Sitzung agiert. Nach der Ratssitzung und Pressekonferenz preise der Markt aber mehrheitlich einen weiteren Senkungsschritt im Dezember (25 BP) ein. Der damit größer werdende Renditevorteil der USA, als auch die gestern veröffentlichten positiven Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden den Euro gegenüber dem USD unter Druck setzen. Derzeit notiere der EUR/USD bei einem Niveau von rund 1,0840. Abwärtspotenzial sei weiterhin gegeben. Eine Unterstützung dürfte das Anfang August-Tief von rund 1,0790 bieten. (18.10.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...