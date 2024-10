© Foto: DALL·E



Chinesische Basiswerte verteuern sich am Freitagmorgen stark, nachdem in der Nacht eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte veröffentlicht wurde.Zeitweise schien es, als würde Anleger in China der Mut verlassen. Nachdem die Vorstellung weiterer Stimulusmaßnahmen am vergangenen Wochenende eher enttäuschend verlief, purzelten in den vergangenen Tagen sowohl an den festlandchinesischen Börsen als auch in Hongkong die Kurse. Auch in den USA warfen einige Investoren das Handtuch und trennten sich wieder von ihren ADRs, nachdem chinesische Basiswerte in den letzten Wochen noch die höchsten Mittelzuflüsse seit 2008 verzeichnet hatten. Neue Wirtschaftsdaten überraschen positiv …