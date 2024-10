Die Clariant-Aktie verzeichnete am 18. Oktober 2024 einen leichten Aufschwung und notierte bei 13,27 EUR, was einem Anstieg von 1,14% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser positive Trend steht im Kontrast zu den Verlusten der vergangenen Tage. Am Mittwochnachmittag rutschte der Kurs um 0,7% auf 12,36 CHF ab, während am Freitagvormittag ein Rückgang von 0,3% auf 12,31 CHF zu verzeichnen war. Trotz dieser Schwankungen zeigt sich die Aktie des Schweizer Spezialchemiekonzerns widerstandsfähig.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden EUR bleibt Clariant ein bedeutender Akteur in der Chemiebranche. Die aktuelle Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 2,95% angegeben, basierend auf einer Dividende von 0,42 EUR je Aktie. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei 1,01, was auf eine leichte Überbewertung hindeuten [...]

