Nasdaq Stockholm AB: New name for instruments issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the name for the below instruments issued by Nordea Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of October 21, 2024. ISIN code Current Name New name SE0023096904 MINI L AQ Group AB NORDNET 04 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 04 SE0023096896 MINI L AQ Group AB NORDNET 03 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 03 SE0023096888 MINI L AQ Group AB NORDNET 02 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 02 SE0023096870 MINI L AQ Group AB NORDNET 01 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 01 SE0023099858 MINI L AQ Group AB NORDNET 05 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 05 SE0023096912 MINI S AQ Group AB NORDNET 01 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 01 SE0023096920 MINI S AQ Group AB NORDNET 02 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 02 SE0023096938 MINI S AQ Group AB NORDNET 03 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 03 SE0023096946 MINI S AQ Group AB NORDNET 04 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 04 Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
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