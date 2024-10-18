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Freitag, 18.10.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 676 internationalen Medien
Die 3-Milliarden-Dollar-Frage: Wird Foremost das nächste Denison?
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WKN: A2N6F4 | ISIN: FI4000297767 | Ticker-Symbol: 04Q
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GlobeNewswire
18.10.2024 11:10 Uhr
83 Leser
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Nasdaq Stockholm AB: New name for instruments issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the name for the below instruments issued by Nordea
Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of October
21, 2024. 



ISIN code   Current Name          New name           
SE0023096904 MINI L AQ Group AB NORDNET 04 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 04
SE0023096896 MINI L AQ Group AB NORDNET 03 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 03
SE0023096888 MINI L AQ Group AB NORDNET 02 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 02
SE0023096870 MINI L AQ Group AB NORDNET 01 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 01
SE0023099858 MINI L AQ Group AB NORDNET 05 MINI L AQ GROUP AB NORDNET 05
SE0023096912 MINI S AQ Group AB NORDNET 01 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 01
SE0023096920 MINI S AQ Group AB NORDNET 02 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 02
SE0023096938 MINI S AQ Group AB NORDNET 03 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 03
SE0023096946 MINI S AQ Group AB NORDNET 04 MINI S AQ GROUP AB NORDNET 04



Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
© 2024 GlobeNewswire
Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien

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