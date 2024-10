Samsung verfolgt mit künstlicher Intelligenz große Pläne. Laut Berichten soll der Hersteller daran arbeiten, eine KI in Smartphones zu integrieren, die Menüeinstellungen selbstständig vornimmt. Viele Smartphone-Nutzer:innen werden das nervige Problem kennen: Ihr möchtet eine Einstellung an eurem Gerät ändern, wisst aber nicht genau, in welchem Untermenü sich die Option befindet. Dadurch müsst ihr erst nach dem Eintrag suchen. Selbst Suchleisten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...