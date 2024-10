© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Vor allem mit seinen teureren neuen iPhone-Modellen hat Apple auf dem wichtigen China-Markt punkten können. Das ist ein guter Vorbote für das Weihnachtsgeschäft.Die jüngste iPhone-Generation von Apple, das iPhone 16, hat in den ersten drei Wochen nach der Markteinführung in China einen Verkaufsanstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmodell verzeichnet - ein ermutigendes Zeichen in einem Jahr, in dem sich das Gerät auf dem weltweit größten Smartphone-Markt schwer tat. Insbesondere die teureren Modelle des iPhone 16 haben einen beeindruckenden Zuwachs erfahren, wie aus Daten von Bloomberg und Counterpoint Research hervorgeht. Der Absatz der Premium-Versionen, Pro und Pro Max, stieg um …