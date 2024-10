BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden trägt jetzt die höchste deutsche Ehrung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete ihn im Schloss Bellevue mit der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik aus. Deutschland würdige damit Bidens "jahrzehntelange Leidenschaft für das transatlantische Bündnis, Ihre herausragende politische Führung in diesem gefährlichen Moment Europas und Ihr bleibendes moralisches Leitbild von Dienst am Gemeinwohl, Aufrichtigkeit und Anstand", sagte Steinmeier.

Für Deutschland sei die Freundschaft zu den Vereinigten Staaten existenziell wichtig. "Wir sind Partner, wir sind Freunde", bekräftigte Steinmeier. Gerade in der aktuellen Zeit mit Kriegen in der Ukraine und in Nahost sei Biden "ein Leuchtfeuer der Demokratie". Mit seiner Wahl habe er Europas Hoffnung in die transatlantische Allianz buchstäblich über Nacht wiederhergestellt. Dabei zeige er, "dass selbst der mächtigste Mann der Welt ein zutiefst anständiger Mensch ist".

Biden ist erst der zweite US-Präsident, der diese Auszeichnung erhält. Vor ihm wurde 1993 George H. W. Bush für seine Verdienste um die Deutsche Einheit geehrt./tam/DP/ngu