Iveco Bus hat beschlossen, die Produktion der Elektromodelle Heuliez GX Elec und Iveco E-Way in diesem Jahr in sein französisches Werk in Annonay zu integrieren. Die Modelle wurden bisher nur am ebenfalls französischen Standort Rorthais gebaut. Auch das neue Brennstoffzellenmodell E-Way-H2 soll in Annonay produziert werden. Das hat Domenico Nucera, Präsident von Iveco Bus und derzeit auch Präsident der Bus- und Reisebusabteilung des ACEA, bei einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...