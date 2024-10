Berlin (ots) -VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, präsentierte sich erstmals als institutioneller Partner auf der diesjährigen Smart Country Convention (SCCON). Gemeinsam mit den Mitgliedern ekom21 - KGRZ Hessen, Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Komm.ONE, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg KDO, Ostwestfalen-Lippe-IT OWL-IT und PROSOZ Herten zeigte VITAKO auf der Messe innovative Lösungen, die die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung vorantreiben. Auch im kommenden Jahr wird VITAKO die erfolgreiche Partnerschaft fortsetzen, um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors weiterhin gemeinschaftlich zu gestalten.Der gemeinsame Messeauftritt begeisterte nicht nur Fachbesucher:innen, sondern auch Netzwerkpartner:innen und politische Vertreter:innen. Besonders hervorzuheben war der Besuch einer Delegation aus Lettland, der die internationale Relevanz der Arbeit von VITAKO verdeutlichte. Zudem besuchte Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, den Stand von VITAKO. In einem Gespräch mit VITAKO-Vorstand Lars Hoppmann, VITAKO-Vorständin Kerstin Pliquett sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden William Schmitt wurden Themen wie Smart Cities, die Digitalisierung ländlicher Räume und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erörtert.Ein besonderes Highlight der Messe war die "Showcase-Veranstaltung für KI-Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung". Hier präsentierten die VITAKO-Mitglieder AKDB, Lecos, Komm.ONE und Dataport AöR ihre innovativen KI-Lösungen unter der Moderation von Lars Hoppmann. Die vorgestellten Technologien und Praxisbeispiele verdeutlichten, wie KI die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland bereits jetzt praxisnah unterstützen kann.Auch die Master Class "Wie kommt KI in die Kommune?", die VITAKO gemeinsam mit BITKOM und PwC veranstaltete, bot den Teilnehmenden eine hervorragende Gelegenheit, tiefere Einblicke in den Einsatz von KI in der Verwaltung zu gewinnen. Unter der Co-Leitung von Katrin Giebel, stellvertretende Geschäftsführerin von VITAKO, wurden erste Schritte zur Implementierung von KI auf kommunaler Ebene vorgestellt.Der Messeauftritt von VITAKO auf der SCCON 2024 war ein voller Erfolg. Die positive Resonanz bestärkt die Bundes-Arbeitsgemeinschaft darin, ihre Arbeit zur Digitalisierung der Verwaltung auch in Zukunft mit voller Kraft fortzusetzen. "Nur gemeinsam können wir die Digitalisierung der Verwaltung erfolgreich voranbringen", betonte Lars Hoppmann.VITAKO und ihre Mitglieder freuen sich bereits auf zukünftige Kooperationen und Veranstaltungen, um gemeinsam mit Partnern wie der Messe Berlin, dem BITKOM und der SCCON die Digitalisierung im öffentlichen Sektor weiter voranzutreiben.Pressekontakt:Frau Aboli LionSenior ManagerinKommunikation und MarketingTel. +49 30 2063 156-14Mob. +49 175 1119466E-Mail lion@vitako.deOriginal-Content von: Vitako, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162947/5889861