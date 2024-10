Die HBC-Gruppe hat den Zukauf der Genillard & Co. GmbH bekannt gegeben. Das Maklerhaus bringt über 20 Jahre Erfahrung mit in die Gruppe und ist im Bereich der Rückversicherungslösungen und des Risikomanagements aktiv. Die Genillard & Co. GmbH schließt sich der HBC-Gruppe an. Das hat das Unternehmen nun bekannt gegeben. Das Maklerhaus ist im Bereich der Rückversicherungslösungen und des Risikomanagements tätig. Die HBC-Gruppe will mit dem Zukauf ihre Marktpräsenz und Expertise im stark spezialisierten ...

