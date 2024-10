Frau Lagarde überraschte nicht, sondern bestätigte die Börse in ihren Erwartungen. Das Risiko liegt auf einer weiteren Abkühlung der Konjunktur in der Euro-Zone, während gleichzeitig die Inflationsrate zum ersten Mal seit drei Jahren unter die Zielmarke von 2 % gefallen ist.Die Europäische Zentralbank erfüllte exakt die gesetzten Erwartungen. Alle drei Schlüsselzinssätze wurden gesenkt. Allen voran der Einlagensatz, der zum wichtigsten Zinssatz der EZB erkoren wurde und am Donnerstag wie prognostiziert um 25 Basispunkte von 3,50 % auf ...

