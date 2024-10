© Foto: Frank Molter - picture alliance



Der Hersteller von OP-Robotern Intuitive Surgical hat am Donnerstagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Der Höhenflug der Aktie könnte anhalten.Ein Plus von 72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten ist die beeindruckende Bilanz der Anteile von Intuitive Surgical, einem Hersteller von weltweit einzigartigen Operationsrobotern. Damit konnte der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um mehr als das Doppelte outperformt werden. Mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre, konnte der Medizintechnikkonzern seinen Anlegern sogar eine Rendite von 807 Prozent erwirtschaften. Damit steht gegenüber dem US-Markt eine um das Dreifache höhere Performance zu Buche. Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird …