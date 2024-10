CEO Scott Kirby strotzt vor Selbstvertrauen. Der Chef von UAL kündigte neue Aktienrückkäufe im Volumen bis 1,5 Mrd. $ an. Im Q3 lagen 3,33 $ Gewinn je Aktie über der Eigenprognose. Kirby beschwor einen "klaren Wendepunkt" im Q3 und will mit dem laufenden Qualitätsprogramm der Konkurrenz entfliegen. Spekulativer Kauf.



