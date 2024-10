München (ots) -"Er ist wie ein Meme, eine Berühmtheit", weiß seine Kommunikationschefin Oksana Zinovieva um die besondere Rolle von Vitali Klitschko, seit 2014 Bürgermeister der Stadt Kiew. Die Doku "Klitschko - Der härteste Kampf" von Oscar-Preisträger Kevin Macdonald, ab Freitag, 18. Oktober, in der ARD Mediathek, gibt exklusive Einblicke in den Alltag des Krieges - und in den Alltag des Bürgermeisters. Schonungslos. Berührend. Ungefiltert.Vitali Klitschko - Zitate aus "Klitschko - Der härteste Kampf""2004 hätte ich mir nicht einmal vorstellen können, mich in die Politik einzumischen. Aber wenn dir die Politiker etwas wegnehmen oder dich täuschen wollen, dann berührt es jeden.""Das erste Prinzip des Lebens ist der Kampf - der Kampf im Sport, der Kampf im Leben, der Kampf um die Werte, das Weltbild, die Zukunft."Zur Beziehung zu Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine: "Wir haben keinerlei Beziehung. Ich habe ihn seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen, außer natürlich im Fernsehen."Zur nächsten Präsidentschaftswahl: "Mir ging es noch nie um ein bestimmtes Amt. Das wichtigste Ziel sind Veränderungen - das ist der Schlüssel."Natalia Jegorowa, Ex-Frau von Vitali Klitschko - Zitate aus "Klitschko - Der härteste Kampf""Er wollte schon immer seinen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen. Das ist sein Traum und er hat es bereits mehrmals getan.""Ich merkte, dass ich ihn verlor, als er in die Politik ging - ich verlor meinen damaligen Ehemann."Wladimir Klitschko, Bruder von Vitali Klitschko - Zitate aus "Klitschko - Der härteste Kampf""Vor dem 24. Februar dachte ich, ich kenne mich selbst gut. Aber das war ein Irrtum. Was man in seinem Leben erreicht hat, Auszeichnungen, Medaillen, Titel, ist letztlich bedeutungslos. Jetzt zählt nur noch, was ich für die Ukraine tun kann."Vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur: Die Dokumentation zeigt die bemerkenswerte Wandlung des Box-Weltstars Vitali Klitschko, der als Bürgermeister von Kiew im Krieg gegen Russland jetzt täglich für die Sicherheit von Millionen Mitbürgern kämpft. Ihm zur Seite steht sein Bruder Wladimir, der von Kiew aus seine internationalen Kontakte und Bekanntheit nutzt, um finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Mit exklusiven Bildern aus den persönlichen Archiven der Klitschko-Brüder verbindet Regisseur Kevin Macdonald die retrospektive Geschichte ihrer sowjetischen Kindheit und ihrer unvergleichlichen Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen."Klitschko - Der härteste Kampf" ab Freitag, 18. Oktober, in der ARD MediathekIm Ersten wird die Doku am Freitag, 25. Oktober, um 23.45 Uhr zu sehen sein. Die deutsche Fassung entstand in Zusammenarbeit mit SKY und Regisseur Kevin Macdonald. Die Federführung liegt bei NDR und SWR.Alle O-Töne aus dieser Meldung dürfen mit Hinweis auf die Doku in der ARD Mediathek frei verwendet werden.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse und EventTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5890017