Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 3,5 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 3,29 Euro. Dies markiert eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief von 2,77 Euro, das am 11. September 2024 erreicht wurde. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Jahreshöchststand von 7,19 Euro vom 22. November 2023.

Umstrittene Transformation zur grünen Stahlproduktion

Die Zukunft der Stahlsparte bleibt ein heiß diskutiertes Thema. Im Bundestag entfachte die geplante Umstellung auf grünen Stahl eine kontroverse Debatte. Während einige Fraktionen die Transformation befürworten, fordern andere ein Ende dieser Strategie. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 0,139 Euro je Aktie und schätzen den fairen Wert der Thyssenkrupp-Aktie auf durchschnittlich 5,00 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 19. November 2024 erwartet.

