Der Goldpreis kennt kein Halten. Zum Wochenausklang erreicht das Edelmetall ein neues Rekordhoch. Erstmals kletterte der Spot über die Makre von 2.700 Dollar. An der Börse in London kostete eine Unze Gold zeitweise 2.714 Dollar. Der Preis für Gold zieht seit Monaten stark an und wird vor allem durch Spekulationen auf sinkende Zinsen angetrieben. Zuletzt verstärkte aber auch die Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen die Nachfrage nach dem "sicheren Anlagehafen" Gold.Auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...