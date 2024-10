© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov



Procter & Gamble hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2025 einen Nettoumsatz von 21,7 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, verzeichnet.Der organische Umsatz stieg jedoch um 2 Prozent, deutlich unter den 7 Prozent des Vorjahres. Vor allem die schwächere Nachfrage in China drückte erneut auf die Verkäufe. Der verwässerte Gewinn je Aktie fiel um 12 Prozent auf 1,61 US-Dollar, bedingt durch Restrukturierungskosten in nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen. Der Kerngewinn je Aktie wuchs hingegen um 5 Prozent auf 1,93 US-Dollar, was über den Erwartungen (1,90 US-Dollar) der Wall Street lag. Der operative Cashflow lag bei …