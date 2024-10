In den USA nimmt die Berichtssaison inzwischen merklich an Fahrt auf. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hat unter anderem der Medizinrobotik-Spezialist Intuitive Surgical die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Anleger goutieren die starken Ergebnisse des Unternehmens mit einem neuen Allzeithoch.Der Quartalsumsatz stieg um knapp 17 Prozent auf 2,04 Milliarden Dollar, Analysten hatten hingegen nur zwei Milliarden Dollar auf dem Zettel. Besonders hervorzuheben ist die Gewinnentwicklung ...

