München (ots) -In dieser Woche hat Moderator Kai Pflaume wieder zehn spannende Gäste ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio eingeladen. An der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton versuchen die Prominenten-Teams, die alle nicht auf den Mund gefallen sind, auch sportliche Fragen wie diese richtig zu beantworten:Gegen welches Land spielten sowohl die Männer 1908 als auch die Frauen 1982 in ihremjeweils ersten DFB-Länderspiel?a) Spanienb) Schweizc) NiederlandeFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Moderatoren-Duell: Seit dem Frühjahr nimmt die Wildtierärztin und Artenschützerin Hannah Emde die Zuschauer als Moderatorin der "Terra X"- Reihe "Faszination Erde" mit auf spannende Entdeckungsreisen. Sie spielt gegen den "Tagesthemen"-Anchor und Moderator Ingo Zamperoni, der sich als ehemaliger USA-Korrespondent auch in Amerika bestens auskennt.· Jungschauspieler-Duell: Als Moderator der "Goldenen Henne" hatte Kai Pflaume 2019 die damals elfjährigen Helena Zengel ("Systemsprenger") und Julius Weckauf ("Der Junge muss an die frische Luft") als Kinderstars zu Gast. Fünf Jahre später begrüßt er die beiden inzwischen viel beschäftigten Jungschauspieler zum amüsanten Wettraten im "Wer weiß denn sowas?"- Studio.· Europameister-Duell: 1996 spielten die Fußballer Thomas Helmer und Thomas Strunz in England gemeinsam im DFB-Team und wurden mit der deutschen Mannschaft Europameister. Welcher Thomas das Zeug zum Quizmeister hat, wird sich zeigen.· Musik-Duell: Bei "The Voice of Germany" sitzen die Sängerin Yvonne Catterfeld und der Singer-Songwriter Kamrad beide in der diesjährigen Jury. Bei "Wer weiß denn sowas?" duellieren sie sich nicht um Nachwuchstalente, sondern um die Lösung kniffliger Quizfragen.· "heute-show"-Duell: Garantiert viel zu lachen gibt es, wenn "heute-show"-Moderator Oliver Welke und Comedian Till Reiners sich zum Wettraten gegenübersitzen.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 4. November: Hannah Emde und Ingo ZamperoniDienstag, 5. November: Helena Zengel und Julius WeckaufMittwoch, 6. November: Thomas Helmer und Thomas StrunzDonnerstag, 7. November: Yvonne Catterfeld und KamradFreitag, 8. November: Oliver Welke und Till ReinersHätten Sie gewusst, dass ...sowohl die Männer, als auch die Frauen in ihrem jeweils ersten DFB-Länderspiel gegen die Schweiz antraten? Übrigens: Die Herren unterlagen der Schweiz mit 3:5. Die deutschen Damen dagegen siegten mit 5:1.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C9712387ae4bf4a1b226408dcedf03e95%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638646863331140198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rLQzYmt%2BtNzTsYAH70Cs1VBtO2wWXRclW%2FCylkTEaMM%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C9712387ae4bf4a1b226408dcedf03e95%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638646863331163455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8PKn4mobHOfAiI3UtCd239uxecNNdvC85WgroBs4hw4%3D&reserved=0)"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fdaserste%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C9712387ae4bf4a1b226408dcedf03e95%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638646863331184068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=p%2BguAuvo12tHBvSdOJJVMK29OvDE1xCEFDy6M4nNbLE%3D&reserved=0)Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell