Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort und markiert am Freitag ein weiteres Rekordhoch. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kostet an der Börse in London erstmals mehr als 2.700 Dollar und steigt zeitweise auf 2.714 Dollar. In Euro kostet eine Unze erstmals mehr als 2.500 Euro. Ein Kilo Gold kostet nun gut 80.000 Euro! Auch Silber glänzt... Der Preis für Gold zieht seit Monaten stark an und wird vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...