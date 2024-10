In der heutigen Marktlage richten sich die Blicke vieler Investoren auf Emerging Markets, insbesondere auf Technologiewerte, die das Potenzial haben, in den kommenden Jahren erheblich zu wachsen. In diesem Artikel stelle ich zehn vielversprechende Tech-Aktien aus Schwellenländern vor, die für 2025 besonders interessant sind. Diese Aktien haben nicht nur ein hohes Wachstumspotenzial, sondern bieten auch eine attraktive Diversifikation in einem sich schnell verändernden globalen Markt. 1. Opera Opera ist ein interessanter Akteur, der insbesondere im afrikanischen Markt aktiv ist. Die Aktie hat ein relativ niedriges Kurspotenzial, bietet aber dennoch ein vielversprechendes Geschäftsmodell. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 für das ...

