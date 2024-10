Der beliebte Dividenden-Riese Procter & Gamble enttäuscht Aktionäre. Was der Grund dafür ist und ob Anleger jetzt lieber Gewinne mitnehmen oder die Aktien nachkaufen sollten. "Procter & Gamble verzeichnete das zweite Quartal in Folge ein schleppendes Umsatzwachstum, das durch minimale Preiserhöhungen und Schwäche in Schlüsselbereichen wie Haut- und Babypflege beeinträchtigt wurde", schreibt Bloomberg zu den neuen Quartalszahlen der Procter & Gamble-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...