Nasdaq Stockholm AB: New name for instruments issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the name for the below instruments issued by Nordea Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of October 21, 2024. ISIN code Current Name New name SE0019371642 BEAR ASML Holding NV X1 NORDNET BEAR ASML HOLDING NV X1 NORDNET SE0019371659 BEAR ASML Holding NV X2 NORDNET BEAR ASML HOLDING NV X2 NORDNET SE0019371667 BEAR ASML Holding NV X3 NORDNET BEAR ASML HOLDING NV X3 NORDNET SE0021745551 BEAR ASML Holding NVX3 NORDNET1 BEAR ASML HOLDING NVX3 NORDNET1 SE0019371683 BULL ASML Holding NV X2 NORDNET BULL ASML HOLDING NV X2 NORDNET SE0019371691 BULL ASML Holding NV X3 NORDNET BULL ASML HOLDING NV X3 NORDNET SE0019371675 TRACKER ASML Holding NV NORDNET TRACKER ASML HOLDING NV NORDNET Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280