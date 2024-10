Nachdem der Bitcoin zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit Ende Juli geklettert ist, lassen es die Bullen wieder etwas ruhiger angehen. Auf 7-Tage-Sicht steht aber dennoch ein Plus von rund elf Prozent unter dem Strich. Das deutlich gestiegene Interesse an der Digitalwährung spiegelt sich darüber hinaus auch bei den Spot-ETFs in den USA wider.Nach Daten von Farside Investors haben die elf Bitcoin-Spot-ETFs in den vergangenen fünf Handelstagen Netto-Zuflüsse in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar ...

