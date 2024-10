DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 19. bis Montag, 21. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 19. Oktober 2024 - TR/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit türkischem Staatspräsidenten Erdogan, Istanbul M O N T A G, 21. Oktober 2024 07:35 FR/Forvia SE, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 11:30 DE/Regierungs-Pk *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 19:30 US/Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari spricht auf Event der Handelskammer in Chippewa Falls Area *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) 23:00 US/Federal Reserve Bank of Kansas City President Jeffrey Schmid spricht bei CFA Society Kansas City Event *** 18:30 DE/Metro AG, Trading Statement 4Q - CN/People's Bank of China, Festlegung der Leitzinsen für Unternehmenskredite (Loan Prime Rate - LPR) - DE/Bundeskanzler Scholz, Bundesdigitalminister Wissing, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Digital-Gipfel, Frankfurt - US/Jahrestagung von IWF und Weltbank ===

