Ferrari hängt Konkurrenz ab

Ferrari in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.09.2023-18.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Ferrari in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.10.2017-18.10.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Plus Zertifikate könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei dem unten beschriebenen Express Plus Zertifikat wird auf Basis des Anfänglichen Referenzpreises ein Basispreis, die Rückzahlungslevels und eine Barriere festgelegt. Notiert die Aktie von Ferrari an einem der Beobachtungstage auf Höhe des jeweiligen Rückzahlungslevels, erhalten Anleger vorzeitig den festgelegten Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Dies wiederholt sich bis zum finalen Beobachtungstag. Liegt die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe des Rückzahlungslevels, wird der Höchstbetrag ausbezahlt. Andernfalls erhalten Anleger eine anfangs festgelegte Zahl von Aktien. Es droht ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Ferrari-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Diese Produkte sind nicht für mittel- bis langfristige Investments geeignet.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Ferrari Express Plus Zertifikat HV4Y43 * 1.010,00 EUR 12.11.2027 Barriere: 70%**; Höchstbetrag: 1.222 EUR

* Zeichnungsfrist 14.11.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 13:00 Uhr; weitere Produkte auf Ferrari finden Sie hier.