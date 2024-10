Das Joint Venture Dongfeng Honda hat sein neues Produktionswerk für New Energy Vehicles (NEV) in Wuhan mit einer Jahreskapazität von 120.000 Einheiten in Betrieb genommen. Es sei zugleich weltweit das erste Werk von Honda, das rein für die Produktion von E-Fahrzeugen ausgerichtet ist. Die moderne Fabrik in der chinesischen Provinz Hubei soll sich auch durch ihren hohen Automatisierungsgrad auszeichnen. So sollen nicht nur die Abläufe effizienter ...

