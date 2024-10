© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Aktien sind aktuell so hoch bewertet wie bei den vier größten Börsenblasen der letzten 140 Jahre. Ein Jahrzehnt schwacher Renditen könnte folgen, warnen Strategen.Der US-Aktienmarkt könnte sich inmitten einer neuen "Manie" befinden, die möglicherweise zu einem erheblichen Kursrückgang im nächsten Jahr führen könnte, warnen die Strategen von Stifel. Das Analysehaus verweist auf die hohen Bewertungen des S&P-500-Index. Der marktbreite Leitindex klettert in diesem Jahr von einem rekordhoch zum nächsten, angetrieben von der optimistischeren wirtschaftlichen Entwicklung, Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve und dem Hype um künstliche Intelligenz. Die aktuelle Marktsituation sei mit …